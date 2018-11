Seleção procura com a Polónia fechar Liga das Nações invicta

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Nov, 2018, 08:15 / atualizado em 20 Nov, 2018, 08:15 | Futebol Internacional

Com o empate a zero no sábado, em Itália, Portugal garantiu já o apuramento para a "final four" a ter lugar em Portugal no Porto e em Guimarães, em junho de 2019.



A equipa nacional é primeira classificada, com sete pontos, a Itália segunda, com cinco, e a Polónia terceira e última com apenas um.





Para o encontro de hoje (terça-feira) Bernardo Silva, lesionado, é a terceira baixa confirmada na equipa lusa.



O selecionador nacional, Fernando Santos, não quer ver a seleção relaxada só porque já garantiu o apuramento.











Do lado dos polacos o selecionador Jerzy Brzeczek destacou o facto de mesmo sem Cristiano Ronaldo a equipa portuguesa ser um coletivo forte.











O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem do Nuno Braga e os comentários de Manuel Queiroz.





Depois da realização de exames, os responsáveis federativos determinaram a indisponibilidade de Bernardo Silva para o encontro, juntando-se nos ausentes a Mário Rui e Rúben Neves, dispensados dos trabalhos da seleção, por estarem impedidos de jogar, por castigo.