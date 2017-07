Seleção Sub-19 só pensa em vencer a República Checa

Mário Aleixo - RTP 04 Jul, 2017, 08:22 / atualizado em 04 Jul, 2017, 08:24 | Futebol Internacional

O jogo realiza-se às 17h00, hora de Lisboa, no Estádio David Petriashvili, em Tbilisi.



O encontro pode ser acompanhado em direto na Eurosport.



Na primeira ronda os portugueses e checos venceram os seus desafios, por 1-0 e 2-1 respetivamente, diante da Geórgia e Suécia.



Na jornada inaugural e no grupo B a Inglaterra bateu a Bulgária, por 2-0 e a Holanda venceu a Alemanha, por 4-1.



Rafael Leão promete um coletivo forte



O avançado luso não escondeu que houve alguma ansiedade no primeiro jogo do Euro-2017 e considera que no próximo a equipa das quinas irá estar melhor.



Rafael Leão garante que Portugal vai entrar “muito forte” para tentar conquistar os três pontos diante dos checos, sabendo que mesmo com a vitória as decisões podem ser guardadas para a última ronda da fase de grupos, em que Portugal jogará diante da Suécia e a República Checa diante da Geórgia.



Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o jogador reconheceu que Portugal pode melhorar em relação ao jogo com a Geórgia.



O centrocampista do Sporting defende que uma circulação de bola mais rápida e uma maior qualidade nos cruzamentos pode fazer a diferença, destacando que se a equipa se mostrar mais confiante poderá ser mais fácil bater o adversário que registou cinco triunfos e uma derrota (ainda na primeira fase de apuramento) na qualificação para este Euro-2017.



A finalizar, considera que depois de praticamente um mês sem competição a seleção irá subir de rendimento, dando a melhor resposta de jogo para jogo.