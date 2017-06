Seleção Sub-21 à procura de uma goleada

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 08:08 | Futebol Internacional

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 precisa de vencer e de marcar pelo menos quatro golos para poder sonhar ainda com a presença nas meias-finais do Europeu da categoria, que decorre na Polónia.



Diante dos já eliminados macedónios, o conjunto orientado por Rui Jorge precisa de marcar pelo menos quatro golos para ficar com mais golos marcados do que a Eslováquia, segunda no grupo A, mas, caso consiga esse objetivo, não poderá sofrer mais do que um golo, de modo a manter a vantagem sobre os eslovacos.



A seleção eslovaca pode ser igualada pela portuguesa no número de pontos e de golos marcados e sofridos, mas leva vantagem no quarto critério de desempate, a disciplina, uma vez que lhe foram mostrados quatro cartões amarelos em três jogos, e Portugal tem já sete em apenas dois.



O jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, já fez as contas e ficou a saber o que pode favorecer a equipa das quinas.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador nacional, Rui Jorge, relativizou as contas que podem levar ao apuramento e deu mais importância ao valor do adversário e ao princípio de jogo da sua equipa que é ganhar sempre e jogar bem.Sabe-se que para este encontro a equipa portuguesa não pode contar com os castigados Ruben Semedo e Bruno Fernandes. O Fernando Eurico deixa aqui o "onze" provável da formação lusa para iniciar a partida.Caso Portugal consiga superar os eslovacos, terá ainda que aguardar pelo desfecho do grupo C, o qual tudo está ainda em aberto para três seleções: Alemanha, República Checa e Itália.O Macedónia-Portugal começa às 19h45, no estádio Gosir e o árbitro será o eslovaco Ivan Kruzliak.