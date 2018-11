Seleção Sub-21 a um empate da fase final do Euro`2019

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Nov, 2018, 07:41 / atualizado em 20 Nov, 2018, 08:30 | Futebol Internacional

Um golo de Diogo Jota, após um contra-ataque perfeito que começou em João Carvalho e prosseguiu em João Félix, aos 30 minutos, deu vantagem aos comandados de Rui Jorge, num "play-off" que se decide no Municipal de Chaves.



Finalista vencido em 1994 e 2015 e terceiro classificado em 2004, Portugal tenta a terceira presença consecutiva e oitava da sua história na fase final, na qual os polacos só estiveram uma vez, na última edição, em 2017, como anfitriões.



Para lutar pelo apuramento, Rui Jorge tem a equipa na máxima força, no que respeita aos jogadores que estiveram no primeiro jogo, já que, por lesão, não contou para esteve duplo combate com Diogo Dalot e João Filipe ("Jota").



Em relação à primeira mão, o selecionador luso não deverá, assim, proceder a grandes alterações, sendo que até poderá repetir mesmo o "onze" de Zabrze.







O selecionador português Rui Jorge faz um apelo aoseus jogadores para sejam rigorosos e nãos e deixem surpreender.













Na Polónia, a formação das quinas apresentou-se com Joel Pereira na baliza, uma defesa com Diogo Gonçalves, Jorge Fernandes, Diogo Leite e Yuri Ribeiro, um meio-campo com Stephen Eustáquio, mais recuado, André Horta, Gedson Fernandes e João Carvalho e um ataque com João Félix e Diogo Jota.O encontro da segunda mão do "play-off" entre Portugal e a Polónia tem início às 17h00, no Estádio Municipal de Chaves, com arbitragem do italiano Davide Massa.A fase final do Europeu de sub-21 de 2019 será disputado por Itália (coanfitriã), Croácia, Espanha, Dinamarca, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Sérvia, Roménia, França e os vencedores dos "play-offs" entre Portugal e Polónia e entre Grécia e Áustria.O sorteio da fase final, que se realiza em Itália e São Marino, de 16 a 30 de maio de 2019, está marcado sexta-feira, na cidade transalpina de Bolonha.