Seleção sub-21 corre para a vitória frente ao Liechtenstein

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mar, 2018, 09:00 / atualizado em 23 Mar, 2018, 09:00 | Futebol Internacional

O Grupo 8 é comandado pela Roménia com 12 pontos, seguida da Bósnia com 9, Portugal, Suíça e País de Gales todas com 7 e no último lugar o Liechtenstein ainda sem qualquer ponto.



O número de jogos já realizados pelas várias seleções não é coincidente.



Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador nacional Rui Jorge observou: "Acho que é a equipa mais fraca do grupo. Espero que no jogo desta sexta-feira consigamos, de forma normal, demonstrar a nossa superioridade. Não há comparação entre a qualidade dos jogadores".





Após o encontro de sexta feira, com o Liechtenstein, os comandados de Rui Jorge regressam a Lisboa onde ficam a treinar até à partida para a Suíça, dia 25, onde dia 27 defronta a seleção helvética, em Neuchatel.