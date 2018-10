Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Out, 2018, 08:11 / atualizado em 17 Out, 2018, 08:11 | Futebol Internacional

Os comandados de Rui Jorge fizeram pior do que Polónia, Grécia e Áustria mas melhor do que Irlanda do Norte, Suécia, Holanda, Eslovénia e Noruega.



Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Roménia e Sérvia venceram os respetivos grupos e juntam-se à anfitriã Itália, na fase final do Europeu’2019.



Áustria, Grécia, Polónia e Portugal participam no "play-off" do próximo mês para disputar os derradeiros dois lugares disponíveis.



As duas mãos do “play-off” jogam-se a 12 e 20 e novembro.



O sorteio da fase final está marcado para dia 23 de novembro, a partir das 17h00, em Bolonha.