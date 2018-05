Seleção sub-21 prepara Euro2019 frente à Itália

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mai, 2018, 10:01 / atualizado em 22 Mai, 2018, 10:01 | Futebol Internacional

O desafio está englobado na preparação para o Euro2019.



Os convocados por Rui Jorge realizaram, na tarde de segunda-feira, o primeiro de três treinos a realizar nas instalações da FPF em Oeiras.



As única ausências no apronto foram Gil Dias, ainda em viagem de regresso de Itália, e João Félix, poupado por apresentar mialgias de esforço.



Recorde-se que Portugal está a disputar o Grupo 8 da Qualificação para o Campeonato da Europaque se disputará em Itália e San Marino.



Na próxima dupla jornada de qualificação, a disputar dias 7 e 11 de setembro, Portugal recebe a Roménia e desloca-se ao País de Gales.



Em conferência de imprensa, o defesa Pedro Amaral fez a antevisão da partida frente à congénere italiana: "Esperamos um jogo difícil como todas as seleções sub-21 que defrontamos. Ainda não tivemos oportunidade de os ver mas acreditamos que vai ser um bom jogo para as nossas aspirações e para preparar aquilo com que nos vamos confrontar no Europeu", disse



O selecionador nacional sub-21 chamou 23 jogadores, entre os quais os estreantes Diogo Leite, João Queirós, Bruno Jordão, Bruno Costa, João Filipe e André Vidigal.



Eis a lista completa de convocados:



Guarda-redes: Joel Pereira (Manchester United), João Virgínia (Arsenal FC) e Diogo Costa (FC Porto)



Defesas: Fernando Fonseca (Estoril Praia), Diogo Leite (FC Porto), João Queirós (FC Koln), Jorge Fernandes (Tondela), Francisco Ferreira (SL Benfica), Yuri Ribeiro (Rio Ave FC) e Pedro Amaral (SL Benfica).



Médios: Stephen Eustáquio (GD Chaves), Pedro Rodrigues (Estoril Praia), Bruno Jordão (SS Lazio), Xadas (SC Braga) André Horta (SC Braga), Bruno Costa (FC Porto), João Félix (SL Benfica) e João Filipe (SL Benfica).



Avançados: Gil Dias (AC Fiorentina), Diogo Gonçalves (SL Benfica), Heriberto Tavares (SL Benfica), André Vidigal (Fortuna Sittard) e Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers).