Seleção suíça prolonga contrato de selecionador

Lusa 28 Ago, 2017, 15:56 | Futebol Internacional

Os suíços pretendem, assim, premiar o técnico pela campanha perfeita no apuramento para o Mundial, com seis vitórias em seis jogos, uma delas face a Portugal (2-0), num momento em que os helvéticos lideram o agrupamento, com 18 pontos.



Em comunicado, a Federação suíça justificou ainda a decisão pelo facto de o técnico ter sido contactado por diversos clubes, com interesse nos seus serviços, mas sem especificar quais, e face à subida do país ao quarto lugar do ‘ranking’ da FIFA.



A seleção venceu o campeão europeu Portugal logo na primeira jornada do grupo e quando Cristiano Ronaldo ainda recuperava da lesão sofrida na final do Euro2016, face à anfitriã França, que a equipa das ‘quinas’ venceu no prolongamento (1-0).



Os suíços têm mais três pontos do que Portugal. Na próxima dupla jornada do Grupo B, a Suíça recebe Andorra (na quinta-feira) e depois visita a Letónia (3 de setembro), enquanto Portugal é anfitrião das Ilhas Faroé e desloca-se, depois, à Hungria.



As duas seleções têm encontro marcado para a última jornada do grupo, a 10 de outubro, com Portugal a jogar em casa, no Estádio da Luz, em Lisboa.



O vencedor do grupo apura-se diretamente para o Mundial2018, enquanto o segundo classificado, se for um dos oito melhores, entre os nove grupos de qualificação, terá que disputar um ‘play-off’.



O novo contrato de Petkovic é válido até à qualificação para o Europeu de 2020.