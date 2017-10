Seleção ultima detalhes para a recepção à Suíça

Mário Aleixo - RTP 09 Out, 2017, 08:18 / atualizado em 09 Out, 2017, 08:18 | Futebol Internacional

Depois de no domingo, no dia seguinte ao triunfo em Andorra (2-0), ter poupado Cristiano Ronaldo e os 11 titulares do jogo no principado, o selecionador português já deverá contar com todos os convocados.



A sessão de trabalho está agendada para as 11h00 no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras.



O treino será aproveitado para o coletivo assimilar as indicações do treinador no sentido de, na terça-feira, poder contrariar a seleção helvética e tentar a vitória que dê o primeiro lugar no Grupo B e a qualificação direta para a fase final do Mundial2018, na Rússia.



Ao início da tarde Fernando Santos e um jogador vão fazer a antecipação do encontro com os suíços no Estádio da Luz, em Lisboa, às 14h45.



À margem do jogo há uma certeza: a lotação do Estádio da Luz está esgotada pelo que 60 mil espetadores prestarão apoio à equipa nacional.



A Federação Portuguesa de Futebol espera contar com o habitual 12º jogador nas bancadas, tendo preprado uma coreografia especial que contará com a participação dos espetadores.



Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, que goleou a Hungria, por 5-2, no sábado, necessita de vencer a formação helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo.



O jogo entre a equipa das quinas e a Suíça está marcado para terça-feira, às 19h45, e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.