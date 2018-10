Selecionador angolano convoca quatro `portugueses` para defrontar Mauritânia

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 16:10 | Futebol Internacional

Buatu e Gelson Dala, ambos do Rio Ave, Mateus Galeano, do Boavista, e Freddy, do Belenenses, são os 'portugueses' na convocatória, que tem como grande novidade a opção de Vasiljevic pelo médio Stélvio, do Dudelange, Luxemburgo, que regressa aos 'Palancas Negras' após oito anos de ausência.



O jogo contra a Mauritânia está marcado para 12 deste mês no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, e é referente à terceira jornada do grupo I de apuramento ao CAN2019, a ter lugar nos Camarões.



O técnico sérvio, na antevisão do jogo, colocou a pressão do lado da Mauritânia, atribuindo-lhe o favoritismo, argumentando com o facto de os mauritanos liderarem o grupo e o posicionamento no ‘ranking’ da FIFA, em que ocupam o 103.º posto, acima de Angola (135.º).



Numa conferência de imprensa, Vasiljevic lembrou que a Mauritânia é um adversário com qualidade, com boa parte de jogadores a atuarem nas ligas francesa, tunisina, grega e turca, pelo que trazem "experiência suficiente para complicar os intentos" dos ‘Palancas Negras’.



Contudo, apesar de reconhecer o potencial do adversário, o técnico referiu que Angola tem capacidade para superá-lo e continuar a sonhar com o apuramento para a fase final, nos Camarões.



Angola ocupa o terceiro lugar com três pontos, os mesmos que o Burkina Faso, do treinador português Paulo Duarte, enquanto a Mauritânia é líder do grupo, com seis pontos. No último lugar está o Botsuana, que ainda não pontuou.



Na primeira jornada do Grupo I, Angola perdeu em Ouagadougou com o Burkina Faso por 3-1, mas venceu, a 09 de setembro, em Luanda, o Botsuana por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo ‘vila-condense’ Gelson Dala.



A Mauritânia é líder isolada, só com vitórias, depois de ter vencido no Botsuana por 1-0 e derrotado em casa o Burkina Faso por 2-0.



A 24 deste mês, Angola desloca-se à Mauritânia para o encontro da quarta jornada, jogando, depois, a 15 de novembro no Botsuana.



Os jogos da sexta e última jornada serão disputados apenas a 21 de março, em Luanda, quando receber o Burkina Faso, e a Mauritânia a receber o Botsuana.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Tony Cabaça (1.º de Agosto), Ndulo (Desportivo da Huíla) e Landu (Interclube).



- Defesas - Bastos (Lázio, Ita), Buatu (Rio Ave, Por), Dani Massunguna, Guelor, Mingo Bile, Paizo (1.º de Agosto), Wilson, Mira e Tó Carneiro (Petro de Luanda).



- Médios: Stelvio (F91 Dudelange, Lux), Herenilson (Petro de Luanda), Macaia, Show, Mário (1.º de Agosto) e Paty (Interclube).



- Avançados: Vá (Petro de Luanda), Geraldo e Mabululo (1.º de Agosto), Gelson Dala (Rio Ave, Por), Mateus Galeano (Boavista, Por), Freddy (Belenenses, Por) e Djalma (Alanyaspor, Tur).