Selecionador angolano Pedro Gonçalves queixa-se da falta de apoio

Durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo desta sexta-feira, em Luanda, entre Angola e Gabão, da fase de qualificação para o Mundial do Qatar, o treinador português comparou as condições de trabalho colocadas à disposição das seleções adversárias em relação às da seleção de Angola.



“Mais uma vez, esta preparação ficou condicionada por diversas restrições que nos têm vindo a acompanhar, desde a qualificação para a CAN e para o Mundial. Há um fator que nos restringe por completo as ações, que é a restrição orçamental. Vejam, por exemplo, as condições que os adversários de amanhã vão ter. Nós não temos essas condições, temos limitações para ir buscar jogadores fora, porque temos limitação de orçamento. Então, tivemos que ser muito cautelosos em ir buscar jogadores fora. E como é que viajam os nossos jogadores? Está aqui o Fredy! De classe económica. São seres de outro mundo?”, questionou o técnico.



Quanto ao jogo, Pedro Gonçalves diz que os seus atletas entram em campos motivados, com orgulho e honra, por saber que estão a representar a bandeira de Angola.



“É assim que vamos encarar o jogo. Vamos encarar pela positiva e com vontade de ganhar em nossa casa, vamos jogar com orgulho e honra, por saber que estão a representar a bandeira de Angola” disse o técnico.



Por sua vez, o capitão, Fredy assumiu que o grupo tudo fará para conquistar os três primeiros pontos.



“Temos a motivação de representar a seleção de Angola. Ainda temos hipótese para chegar ao Mundial. Tudo vamos fazer para ganharmos ao Gabão”, referiu.



A seleção gabonesa chegou quinta-feira à tarde a Luanda e o destaque recai para a presença do avançado do Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang



Angola e Gabão defronta-se esta sexta-feira, no estádio 11 de novembro, em Luanda, em jogo qualificativo ao Mundial do Qatar em 2022. Os angolanos, três dias depois, visitam o mesmo adversário.



A seleção angolana, que ainda não pontuou, ocupa a última posição do grupo F, que é liderado pela Líbia, com seis pontos, seguida pelo Egito, com quarto. O Gabão é terceiro classificado, com um ponto.



A seleção angolana de futebol soma duas derrotas, diante do Egito por 1-0, e frente à Líbia, pelo mesmo resultado.