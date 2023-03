Selecionador croata de futebol renova até 2026

Dalic conduziu a Croácia a uma histórica final no Mundial2018, perdida para a França na Rússia, e conseguiu, em 2022, o terceiro lugar no Qatar.



"Dalic alcançou absolutamente todos os objetivos que lhe foram fixados", disse, em comunicado, o presidente da HNS, Marijan Kustic, que considera que o selecionador criou "uma atmosfera fantástica e uma união no seio e ao redor da equipa".



Dalic garantiu que tem "uma grande paixão e uma grande ambição" para continuar a trabalhar com a Croácia, assegurando tem "muitos desafios" para superar.



"É a maior honra e o maior prazer que um treinador pode ter", referiu Dalic, de 56 anos, que comanda a Croácia desde 2017.