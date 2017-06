Selecionador de Chipre demitido após vitória `magra` sobre Gibraltar

Lusa 12 Jun, 2017, 19:07 | Futebol Internacional

A Federação cipriota informou que a decisão sobre a saída do técnico, no cargo desde 2015, foi tomada de comum acordo e que terá efeitos imediatos.



A saída de Christakis Christoforou, de 53 anos, foi tomada após a fraca prestação da seleção cipriota na passada sexta-feira, quando venceu a congénere de Gibraltar, com um golo do avançado Pieros Sotiriou aos 87 minutos, a garantir uma vitória por 2-1, evitando uma humilhação maior.



Sob o comando técnico de Christoforou, o Chipre, quarto classificado no Grupo H de qualificação, somou derrotas frente à Grécia, à Bósnia-Herzegovina e à Bélgica, e cedeu um 'nulo' em casa perante a Estónia, em jogos da fase de qualificação para o Mundial2018.



Um novo selecionador deverá ser anunciado a tempo para o próximo jogo da fase de qualificação frente à Bósnia, marcado para 31 de agosto, em Nicósia, crucial para alimentar ainda hipóteses de Chipre se qualificar para a fase final, na Rússia.