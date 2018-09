Selecionador de sub-21 considera duelo com Roménia "importante mas não decisivo"

Lusa Comentários 06 Set, 2018, 20:01 | Futebol Internacional

Na antevisão a esta partida, da sétima jornada do grupo 8 de apuramento para o Europeu da categoria, que se disputa no próximo ano, em Itália, o selecionador nacional lembrou que um triunfo neste jogo colocará a sua equipa na liderança do grupo.



"Matematicamente não é um jogo decisivo, mas tem uma importância muito grande. Temos capacidade para vencer e passar para a frente do grupo, dando continuidade à nossa caminhada", começou por dizer Rui Jorge.



O técnico da equipa das 'quinas' reconheceu que a equipa "desperdiçou pontos na fase inicial do apuramento (perdendo na Bósnia e empatando na Roménia)", mas vincou que o grupo "quer muito estar em mais uma fase final", garantindo "vontade de ganhar e dominar" frente aos romenos.



"Esperamos um adversário forte, vamos tentar ter um jogo intenso, com rápida circulação da bola, acreditar na nossa qualidade técnica, no virtuosismo e inteligência dos jogadores sempre com mesma paixão e ambição", vincou o técnico.



O treinador português lembrou, ainda assim, que a Roménia "ainda não perdeu neste grupo" notando um adversário "que defensivamente se bate muito bem e ofensivamente tem jogadores que causam desequilíbrios, com qualidade individual".



Rui Jorge mostrou-se satisfeito com o empenho dos jogadores que estão à sua disposição, garantindo que "todos se têm apresentado bem, com vontade de representar o país a manter imagem deste grupo", comentando as chamadas de Jota e João Virgínia, que recentemente se sagraram campeões europeus de sub-19.



"A qualidade deles é boa, por isso foram chamados, mas estamos a falar de realidades diferentes e os futebolistas têm necessidade constante de provar o seu valor", afirmou Rui Jorge.



O selecionador dos sub-21 foi ainda instado a comentar a renovação na seleção A, com a integração de vários jogadores que foram por si treinados, e apesar de dizer que essa análise cabe ao homólogo Fernando Santos, mostrou-se orgulhoso com a evolução dos atletas.



"Sentimo-nos satisfeitos quando os jogadores saltam para a etapa seguinte, que é a mais importante. Resta-nos tentar fazer o possível para, dentro deste espaço, lhes proporcionar as melhores experiências, para que estejam os mais aptos possíveis para o salto seguinte", afirmou Rui Jorge.



Portugal defronta na sexta-feira a Roménia, em partida de apuramento para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2019, que se disputa no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, às 19:15.