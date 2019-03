Selecionador diz que Guiné-Bissau tem objetivos bem traçados frente a Moçambique

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 13:38 | Futebol Internacional

A Guiné-Bissau está a um ponto de se apurar para a Taça das Nações Africanas (CAN), cuja fase final vai decorrer no Egito, entre 21 de junho e 19 de julho, bastando-lhe um empate no jogo com a congénere moçambicana, que chega hoje à noite a Bissau, na última jornada do Grupo K da fase de apuramento.



A Guiné-Bissau lidera o grupo K com oito pontos, em igualdade com a Namíbia, enquanto Moçambique tem sete e a Zâmbia, última classificada, tem apenas quatro.



"Estamos a fazer o que nos compete. Um trabalho sério, calmo, tranquilo e com objetivos muito bem traçados", afirmou Baciro Candé, no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, durante mais um treino de preparação da seleção, a que assistiram centenas de apoiantes.



Para o selecionador guineense, o jogo vai ser "muito interessante" e de "grande responsabilidade" para ambas as equipas, até porque Moçambique também se pode qualificar.



"Vamos entrar com os pés assentes no chão e encarar o jogo como de grande responsabilidade para a Guiné-Bissau. O nosso objetivo principal é passar para a outra fase que é a da competição", disse Baciro Candé, considerando que o trabalho da Guiné-Bissau tem sido positivo.



A seleção da Guiné-Bissau vai realizar treinos diários com a equipa até sexta-feira.