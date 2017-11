Selecionador italiano assegura que a `squadra azzurra` vai estar no Mundial2018

06 Nov, 2017, 18:38 | Futebol Internacional

O selecionador italiano, Gian Piero Ventura, assegurou hoje que a 'squadra azurra' estará no próximo Mundial de futebol, na Rússia, em 2018, e reconheceu que há uma grande expectativa para os dois jogos contra a Suécia.



"Serão dois jogos muito difíceis, mas temos muita confiança. A Itália não pode faltar a um Mundial", disse Ventura.



A Itália desloca-se à Suécia para o jogo da primeira mão do 'play-off' de apuramento, na sexta-feira, no estádio 'Friends Arena' e recebe a seleção sueca em Milão, três dias depois, numa segunda-feira.



"Os italianos nunca dececionam nestas ocasiões. Não importa o que fará o rival, a Itália tem de ser a Itália, como tem feito sempre que lhe surge um desafio importante", acrescentou o selecionador italiano.



Sobre a convocatória do médio ítalo-brasileiro Jorginho, do Nápoles, Gian Piero Ventura afirmou que não quis perdê-lo para a seleção brasileira e que o convocou para a 'azzurra' porque "está a ter um excelente desempenho" no seu clube.



Finalmente, falou no avançado Simone Zaza, que alinha no Valência, sobre quem destacou a "grande evolução" que tem tido desde que chegou ao futebol espanhol, e de Stephan El Shaarawy, elogiando a sua "qualidade de jogo".



A Itália vai disputar o 'play-off' europeu de apuramento por ter sido segunda classificada do Grupo G, com 23 pontos, menos cinco do que a Espanha.



A formação transalpina procura a 19.ª presença, e 15.ª consecutiva no Mundial, prova que só falhou em 1930 e 1958 e já ganhou por quatro vezes, em 1934, 1938, 1982 e 2006, sendo que nas duas últimas edições não passou da fase de grupos.