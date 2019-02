Selecionador português com grande vontade de se estrear na Algarve Cup

Lusa Comentários 28 Fev, 2019, 16:39 / atualizado em 28 Fev, 2019, 16:41 | Futebol Internacional

As suecas venceram a Suíça por 4-1, na estreia na prova, e o facto de defrontar a vice-campeã olímpica é, para Portugal, um marco “muito importante”, como também é disputar a 46.ª edição da prova, depois do terceiro lugar alcançado em 2018.



Em 32.º no ranking FIFA, Portugal vai defrontar a Suécia pela 12.ª vez, sendo que nos 11 encontros anteriores a superioridade da Suécia é esmagadora, com 10 vitórias e apenas uma derrota.



A Suécia um “adversário muito forte”, reforçou Neto na conferência de imprensa, em Almancil, lembrando que venceu em 2018 o torneio, em conjunto com a Holanda, uma vez que a final não se chegou a disputar, devido às más condições climatéricas.



Na edição anterior, a equipa das ‘quinas’ venceu a Austrália, a Noruega e a China, todas então no ‘top 15’ do ranking mundial, e o selecionador quer que Portugal “continue a ser competente, como tem sido nos últimos jogos e na última edição do torneio”.



"Queremos diminuir em campo as diferenças que separam as duas equipas, tanto no ranking, como ao nível do jogo", disse o técnico, que quer um conjunto nacional “focado e disponível” para “reduzir as diferenças” entre as duas seleções, esperando que as jogadoras possam “crescer” com vista à qualificação para o Euro2021.



A seleção portuguesa integra o grupo D da Algarve Cup e estreia-se na prova na sexta-feira, a partir das 16:45, em Albufeira, frente às suecas, num jogo com arbitragem da chilena María-Belén Carvajal.