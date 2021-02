Seleções do Qatar e da Austrália falham Copa América

“A Copa América está totalmente confirmada, mas o Qatar e a Austrália não poderão comparecer. A Confederação Asiática marcou jogos de qualificação para o Mundial2022, no Qatar, em datas que coincidem com a Copa”, disse Gonzalo Belloso, secretário-geral da Conmebol à rádio argentina "La Red".



A Copa América2021 será disputada entre 11 de junho e 11 de julho na Colômbia e Argentina, mas esta edição deveria ter sido realizada em 2020, tendo sido adiada por um ano devido à pandemia do novo coronavírus.



“O Qatar e a Austrália não serão substituídos. Nos dias dos jogos atribuídos às duas seleções convidadas, os seus adversários terão um dia de descanso. A Copa vai manter todo o seu esplendor”, acrescentou Belloso.



A Copa América é a principal competição do futebol sul-americano e reúne os dez países que integram a Conmebol, além de outros que são convidados para a prova.



A Austrália, que participaria pela primeira vez, iria enfrentar a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai e o Uruguai na fase de grupos desta 47ª edição da Copa América, enquanto o Qatar, que já tinha sido já convidado em 2019, estava integrado noutro grupo com a Colômbia, o Brasil, atual campeão, o Equador, o Peru e a Venezuela.