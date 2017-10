Seleções já qualificadas para o Mundial2018 na Rússia

Mário Aleixo - RTP 08 Out, 2017, 10:02 / atualizado em 08 Out, 2017, 10:02 | Futebol Internacional

Eis a lista das seleções já qualificadas para a fase final do campeonato do mundo de futebol, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho:



ÁFRICA (5): Nigéria.



ÁSIA (4 ou 5): Irão, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita.



AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3 ou 4): México e Costa Rica.



AMÉRICA DO SUL (4 ou 5): Brasil.



EUROPA (14, incluindo a anfitriã): Rússia (anfitriã), Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Espanha.



OCEÂNIA (0 ou 1).