Semedo e Éder nas escolhas de Fernando Santos

28 Set, 2017

O anúncio foi feito ao início da tarde numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes;Cédric Soares, Nélson Semedo, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, Luís Neto, Antunes e Eliseu;Danilo Pereira, William Carvalho, João Mário, João Moutinho, Renato Sanches, André Gomes, Bruno Fernandes e Bernardo Silva;Cristiano Ronaldo, André Silva, Ricardo Quaresma, Gelson Martins, Gonçalo Guedes e Éder.Nas duas últimas rondas do Grupo B de apuramento, Portugal desloca-se a Andorra, a 7 de outubro, e recebe a Suíça, a 10, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo Campeonato do Mundo.A seleção nacional ocupa o segundo posto do agrupamento, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no "play-off", caso falhem o primeiro lugar.