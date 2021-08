Senegalês Pape Sarr assina pelo Tottenham, mas fica cedido ao Metz até final da época

O futebolista senegalês Pape Sarr, de apenas 18 anos, vai representar os ingleses do Tottenham a partir da próxima temporada, permanecendo nos franceses do Metz por empréstimo, informou hoje o emblema treinado pelo português Nuno Espírito Santo.