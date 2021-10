Sergi Barjuán é o treinador interino do FC Barcelona

“O FC Barcelona informa que Sergi Barjuán, atual técnico do Barça B, assumirá provisoriamente a direção técnica da primeira equipa. A função terminará assim que o clube fechar a contratação de um novo treinador, após o despedimento de Ronald Koeman”, refere o clube no seu sítio oficial na internet.



Na mesma nota, os catalães adiantam que o presidente do clube, Joan Laporta, apresentará esta quinta-feira à tarde Sergi Barjuán à equipa e que o treinador estará na sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Alavés.



A entrada de Barjuán acontece depois de o FC Barcelona ter despedido o holandês Ronald Koeman, na sequência de maus resultados e num momento em que a equipa é nona classificada na Liga espanhola, a seis pontos de um quarteto de líderes.



O FC Barcelona, que também é adversário do Benfica na Liga dos Campeões, tendo perdido no Estádio da Luz por 3-0, perdeu os últimos jogos em ‘La Liga’, com Rayo Vallecano (1-0 fora) e Real Madrid (2-1 em casa) e depois de também já ter perdido com Atlético Madrid (2-0 fora) e Bayern Munique (3-0 em casa).