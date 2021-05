Sergio Agüero assina pelo FC Barcelona até 2023

O avançado, que festeja 33 anos no dia 2 de junho, estava em final de contrato com os ‘citizens’ e junta-se ao português Francisco Trincão e também ao seu compatriota Lionel Messi no FC Barcelona.



Em comunicado, o emblema catalão revelou que o internacional argentino passou com sucesso nos testes médicos, tendo assinado um contrato até junho de 2023, com um cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.



Em dez épocas no Manchester City, Agüero tornou-se no melhor marcador da história do clube inglês, com 260 golos.



O avançado argentino, que vai ser apresentado ainda hoje, regressa a Espanha, depois de ter passado pelo Atlético de Madrid entre 2006 e 2011.



Antes, Agüero, que tem 97 jogos e 41 golos pela sua seleção, fez a sua formação e iniciou a carreira profissional no Independiente.