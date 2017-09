Sergio Agüero sofreu acidente de viação na Holanda

Mário Aleixo - RTP 29 Set, 2017, 10:27 / atualizado em 29 Set, 2017, 10:27 | Futebol Internacional

O futebolista argentino Sergio 'Kun' Agüero sofreu na última madrugada um acidente de viação, em Amesterdão, na Holanda, anunciou o Manchester City no seu sítio oficial na Internet.



De acordo com o comunicado do clube inglês, Agüero passava o seu dia livre na Holanda quando sofreu o acidente, que segundo a imprensa argentina, lhe causou uma fratura numa costela, depois de o táxi em que seguia, rumo ao aeroporto, ter embatido com violência contra um poste.



Agüero, que teria estado a assistir a um concerto do cantor colombiano Maluma, regressa na manhã desta sexta-feira a Manchester, onde vai ser avaliado, anuncia o City, sendo que a imprensa do seu país avança já uma paragem ente um a dois meses.



Caso se confirme a lesão, Agüero vai desfalcar a Argentina nos dois últimos encontros da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2018, com Peru e Equador, e vários jogos do City, líder do campeonato inglês, a par do Manchester United.



O internacional argentino é o líder dos melhores marcadores da "Premier League", com seis golos, os mesmos do belga Lukaku (Manchester United) e do espanhol Morata (Chelsea).



No sábado, o Manchester City desloca-se a casa do Chelsea, no jogo grande da sétima jornada da prova.