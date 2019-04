Sérgio Pinto antevê dificuldades para o Benfica

Sérgio Pinto passou pelos alemãos do Schalke 04 (1999-2004), pelo Alemannia Aachen (2004-2007) e pelo Hannover 96 (2007-2013).



O português, de 37 anos, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, falou de um Eintracht “muito forte fisicamente que gosta de dominar os jogos e atuar em contra-ataque”.



Na opinião do português a equipa alemã “está numa boa fase”.



Sobre as características da formação germânica destacou o “bom jogo dos dois pontas de lança” e a “eficácia nas bolas paradas”.



A concluir o futebolista luso destacou a “rapidez dos três elementos da frente de ataque e dos dois laterais”.