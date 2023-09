Sergio Ramos regressa ao Sevilha 18 anos depois

O defesa central de 37 anos assinou um contrato de uma temporada com os ‘nervionenses’, que estão na última posição da Liga espanhola, após duas épocas como titular no Paris Saint-Germain.



Ramos, 180 vezes internacional ‘A’ por Espanha, tendo sido campeão do mundo e da Europa, regressa ao clube que o formou, por quem atuou em 49 partidas em duas épocas, antes de sair para o Real Madrid, com quem conquistou praticamente todos os troféus que há para conquistar.



Cinco títulos de campeão de Espanha, quatro da Liga dos Campeões, quatro Mundiais de clubes e duas Ligas francesas são os destaques do palmarés de clubes do defesa, duas vezes campeão europeu (2008 e 2012) e uma vez campeão do mundo (2010) pela ‘Roja’, de que é recordista de internacionalizações.