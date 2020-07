Série A. Lazio vence despromovido Brescia

Em Roma, os "laziale" adiantaram-se no marcador por intermédio de Joaquín Correa, aos 17 minutos, na sequência de uma combinação com Ciro Immobile. Os mesmo protagonistas estariam na origem do segundo tento, aos 83, desta feita com o argentino a assistir o avançado transalpino.Immobile faturou o 35.º tento na Serie A e, além de praticamente ter assegurado o troféu de melhor marcador da competição, uma vez que tem mais quatro do que o português Cristiano Ronaldo (31), tornou-se igualmente no jogador italiano com mais golos numa edição do campeonato, igualando o sueco Gunnar Nordahl, que registou a mesma marca em 1949/50, pelo AC Milan.O avançado da Lazio está, assim, a um golo de igualar o argentino Gonzalo Higuaín, recordista de tentos numa edição da Serie A, com 36, registo que alcançou em 2015/16, ao serviço do Nápoles.Por outro lado, Immobile assegurou que a Bota de Ouro europeia desta temporada vai ser entregue em Itália - seja a ele próprio ou a Cristiano Ronaldo -, tendo em conta que ultrapassou o polaco Robert Lewandowski, autor de 34 tentos pelo Bayern de Munique esta época.A Lazio, que já tinha garantido um dos quatro primeiros lugares da Serie A e a respetiva qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada, mantém-se no quarto lugar, com 78 pontos, os mesmos da Atalanta, terceira, e menos um do que Inter de Milão, segundo.









O AC Milan foi ao reduto da Sampdoria vencer por 4-1, com dois golos do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 4 e 58 minutos, um do turco Hakan Çalhanoglu, aos 52, e outro do português Rafael Leão, que foi lançado ao intervalo e selou o triunfo milanês, aos 90+2, já depois de o norueguês Kristoffer Askildsen ter reduzido para a equipa da casa, aos 87.Na luta pela manutenção, o Lecce ganhou nova vida, ao operar a reviravolta e vencer a Udinese por 2-1. O brasileiro Samir marcou para o conjunto de Udine, só que Marco Mancosu e Gianluca Lapadula construíram o triunfo do 18.º e antepenúltimo colocado.A uma jornada do fim, o Lecce continua em zona de despromoção, com 35 pontos, mas tem apenas menos um do que o Génova, que foi "atropelado" por 5-0 na visita ao Sassuolo, num encontro no qual Francesco Caputo anotou dois golos, chegou aos 21 na Serie A e assegurou um jantar com o ídolo de infância, Alessandro del Piero, depois de o antigo internacional italiano o ter desafiado a ultrapassar a dezena de tentos na prova.

Já o Verona, com o internacional português Miguel Veloso a titular, venceu a última classificada, SPAL, por 3-0.