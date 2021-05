Serie A. Sampdoria vence Roma em duelo de portugueses

Adrien Silva estreou-se a marcar pela Sampdoria aos 45 minutos, com um remate em posição frontal, na sequência de uma deficiente reposição de bola do guarda-redes da Roma Daniele Fuzato, e o checo Jakub Jankto aumentou a vantagem para 2-0, aos 65.



Num jogo em que por três vezes a Roma colocou a bola no fundo da baliza da Sampdoria, em lances anulados por fora de jogo, a equipa orientada por Paulo Fonseca desperdiçou ainda uma grande penalidade pelo bósnio Edin Dzeko, aos 71 minutos.



A Sampdoria, que na próxima jornada defronta o virtual campeão Inter, segue no nono lugar, com 45 pontos, enquanto a Roma, que não ganha para a Série A há quatro jogos e foi goleada pelo Manchester United (6-2), para a Liga Europa, é sétima, com 55.



O golo de Adrien Silva não foi o único de um português no campeonato italiano, já que Cristiano Ronaldo marcou os dois da Juventus na reviravolta no campo da Udinese (2-1), num triunfo que reforça a equipa de Turim nos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



A Atalanta entregou o título italiano de futebol ao Inter Milão, depois de empatar no campo do Sassuolo (1-1), num encontro em que desperdiçou uma grande penalidade, na 34.ª jornada do campeonato.