Sérvio Kostadin Papic rende português Sérgio Traguil à frente do Kabuscorp de Luan

De acordo com informação divulgada hoje pelo Kabuscorp, a direção do clube de Luanda chegou a acordo com o treinador sérvio para iniciar funções na segunda volta do Girabola angolano, tendo contrato assinado até dezembro de 2019.



"A contratação do novo treinador esteve inteiramente a cargo do presidente do clube, Bento Kangamba, que esteve na Sérvia a negociar diretamente com Kostadin Papic e o seu agente", refere o comunicado do Kabuscorp.



O clube de Luanda não adianta motivos para a saída de Traguil.



A segunda volta do Girabola arranca com o Kabuscorp do Palanca a receber hoje, em Luanda, a formação do Recreativo da Caála. A estreia de Kostadin Papic está marcada para a ronda seguinte, a 17.ª jornada, na visita do Kabuscorp do Palanca ao terreno do Sporting de Cabinda.



No currículo do sérvio, enquanto técnico principal, estão clubes em vários países do continente africano, casos do Gana, Nigéria, Tanzânia, África do Sul e agora Angola.



Depois de iniciar a época de 2018 no comando técnico do Kabuscorp, o português Sérgio Traguil volta a não acabar o campeonato angolano em funções, tal como já tinha sucedido em 2017, quando começou a temporada no Santa Rita de Cássia FC, tendo saído antes do fecho do campeonato.



Sérgio Traguil deixa o Kabuscorp do Palanca na sexta posição do Girabola, com 19 pontos e a 12 do líder 1.º de Agosto. Contudo, o clube foi penalizado já em maio, por decisão da FIFA, com a retirada de seis pontos na tabela, devido ao diferendo com o internacional brasileiro Rivaldo, que reclama pagamentos em atraso ao Kabuscorp do Palanca.