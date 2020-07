Sérvio Matic renova com o Manchester United até 2023

"Como jogador, ainda tenho muito mais para dar e alcançar na minha carreira e fazer isso com o Manchester United será uma grande honra”, disse Matic, que representou o Benfica de 2011 a 2014.



Matic, de 31 anos, ingressou no Manchester United em 2017 e participou em 114 jogos pelos ‘red devils’. O internacional sérvio representou ainda o seu país em 48 ocasiões.



“[O Manchester United] é um clube empolgante de se fazer parte. Temos um bom equilíbrio de juventude e experiência dentro da equipa e há muita camaradagem entre o grupo”, referiu o médio.



Matic acrescentou ainda que “nesta fase essencial da temporada”, de definição dos lugares após uma paragem de cerca de três meses devido à covid-19, o Manchester está “a jogar bem” e a “continuar a lutar por terminar a época em alta”.



Com o Liverpool já virtual campeão, ao fim de um jejum de 30 anos, e quando faltam disputar cinco jornadas, o Manchester United, do português Bruno Fernandes, segue na quinta posição, com 55 pontos, a dois do Chelsea (4.º) e a três do Leicester (3.º).



O Liverpool, já campeão, lidera com 89 pontos, seguido do campeão deposto Manchester City, com 66. Os quatro primeiros classificados da Premier League apuram-se para a Liga dos Campeões de 2020/21.