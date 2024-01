Sevilha, Ath. Bilbau e Maiorca seguem na Taça do Rei

O veterano central Sérgio Ramos abriu o marcador, logo aos oito minutos, para o Sevilha, mas Juan Mata, outro veterano e internacional espanhol, restabeleceu o empate para o Getafe, aos 23.Na segunda parte, a formação andaluz resolveu a partida nos primeiros 10 minutos, com um "bis" do avançado Isaac Romero (48 e 55), e limitou-se a gerir a vantagem até final da partida, garantindo uma vaga nos quartos de final, para atenuar a péssima campanha no campeonato, no qual está em 17.º lugar, um acima da zona de despromoção, com 16 pontos, apenas mais um do que o Cadiz, 18.º.Quem também assegurou uma vaga nos quartos de final foram Athletic Bilbau, que recebeu e venceu o Alavés, por 2-0, graças a um "bis" do avançado Asier Villalibre, aos 28 e 60 minutos, e o Tenerife, que eliminou o Maiorca no prolongamento, com um golo aos 120, depois de um nulo que não se desfez no tempo regulamentar.O autor da proeza foi o avançado canadiano Cyle Larin, que tinha sido lançado em campo aos 71 minutos, a render o avançado Javier Llabres, e que marcou o golo no derradeiro minuto do tempo extra, colocando o Maiorca nos quartos de final.Entretanto, faltam disputar cinco jogos dos oitavos de final para apurar as cinco equipas que se vão juntar a Sevilha, Athletic Bilbau e Maiorca, as quais sairão dos embates Girona-Rayo Vallecano, Osasuna-Real Sociedad e Valência-Celta de Vigo, todos esta quarta-feira, e Unionistas (quarto escalão)-FC Barcelona e Atlético de Madrid-Real Madrid, ambos na quinta-feira.