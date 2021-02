Sevilha bate Getafe com três golos e sobe a terceiro na La Liga

Depois de uma primeira parte sem golos, o marcador só mexeu aos 67 minutos, por intermédio do marroquino Munir El Haddadi, com o argentino Alejandro Gómez (87) e o marroquino Youssef En Nesyri (89) a fechar o resultado.Com a vitória, os andaluzes ultrapassam provisoriamente o Barcelona – o conjunto catalão, onde atua Francisco Trincão, joga este domingo com o Bétis de William Carvalho – e assumem o terceiro posto, com 42 pontos em 21 jogos, enquanto o Getafe é 12.º com 24 pontos.O Sevilha ficou a oito pontos do líder Atlético Madrid (joga na segunda-feira com o Celta de Vigo) e respondeu bem à vitória do Real Madrid (segundo com 43 pontos) horas antes, frente ao Huesca, o último classificado em Espanha.





Outros jogos







O duelo entre o Elche (19.º com 18 pontos) e o Villarreal (5.º com 36 pontos) terminou com um empate a duas bolas.Depois de o atacante internacional espanhol Gerard Moreno ter faturado aos 16 e aos 35 minutos para o "submarino amarelo", a formação da casa reagiu e alcançou a divisão de pontos, graças aos golos dos argentinos Guido Carrillo e Lucas Boie, aos 49 e 64 minutos.O Granada, com o guarda-redes Rui Silva e Domingos Duarte no onze, e Levante, com Ruben Vezo a titular, empataram a dois golos e seguem nas oitava e nona posições, respetivamente, separados por três pontos.A jogar em casa, o Levante inaugurou o marcador à passagem da meia hora, com um golo de José Morales, mas ainda antes do intervalo (43) o brasileiro Kenedy repôs a igualdade.Morales "bisou" aos 67, mas o Granada, que somou o quarto jogo sem vencer, chegou ao empate, já em tempo de descontos (90+2), por Roberto Soldado.