Sevilha bate Osasuna e partilha liderança com Real Madrid e Real Sociedad

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o defesa central brasileiro Diego Carlos inaugurou o marcador, aos 40 minutos, e o avançado argentino Lucas Ocampos fechou a contagem, aos 60.



Com este triunfo, a equipa treinada por Julen Lopetegui, segunda classificada, passa a contabilizar 24 pontos, os mesmos do líder Real Madrid, que venceu em Elche (2-1), e da Real Sociedad, terceira.



O avançado brasileiro Vinícius Júnior, que ficou de fora dos convocados do selecionador Tite para os próximos jogos da 'canarinha', de apuramento para o Mundial2022, continua a evidenciar-se pelo emblema da capital espanhola e hoje foi a grande figura no Estádio Manuel Martínez Valero.



Aos 22 minutos, Vinícius abriu o ativo, assistido por Mariano Díaz, que somou o primeiro encontro pelo Real na presente temporada, antes de os anfitriões ficarem reduzidos a 10 elementos, face à expulsão do médio Raul Guti (63).



O jogador brasileiro viria a fazer o 'bis' na partida, aos 73 minutos, a passe de Luka Modric, um golo que se revelou decisivo, uma vez que o Elche (15.º, com 10) ainda encurtou distâncias, aos 86, por Pere Milla.



Real Madrid, Sevilha e Real Sociedad somam todos 11 jogos disputados, mas 'merengues' e andaluzes contam um encontro em atraso e os bascos apenas cumprem no domingo o seu embate da 12.ª ronda, recebendo o vizinho Athletic.