Sevilha dá a volta e vence na visita ao Athletic Bilbau

O Athletic Bilbau adiantou-se no marcador, aos 28 minutos, com um golo de Capa, mas o Sevilha, com Rony Lopes no banco de suplentes, deu a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Banega (70) e El Haddadi (74).



A equipa treinada por Julen Lopetegui está em quarto lugar, com 63 pontos, os mesmos que o Atlético Madrid, que é terceiro, com seis pontos de avanço para o Villarreal, enquanto o Athletic está em nono, com 48 pontos, mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.



Já o Maiorca conseguiu uma vitória importante na luta pela manutenção frente ao Levante, por 2-0, com golos marcados por Cucho, aos 40, e Kubo, aos 84.



O Maiorca está em 18.º lugar, o primeiro em zona de despromoção, com 32 pontos, a três do Alavés, que tem menos um jogo, enquanto o Levante, que contou com Ruben Vezo a titular e com Hernâni em campo a partir dos 64 minutos, está em 12.º, com 43.



Quanto ao Eibar, com Paulo Oliveira e Rafa a ficarem no banco de suplentes, empatou a zero na receção ao Leganés, que contou com Kevin Rodrigues nos 90 minutos da partida.



O Eibar está em 15.º, com 36 pontos, enquanto o Leganés é 19.º e penúltimo, com 29.