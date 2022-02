Sevilha deixa fugir Real Madrid

Na Catalunha, a formação da Andaluzia até chegou a estar em vantagem, com um golo do avançado Rafa Mir, aos 36 minutos, mas Darder, aos 50, refez a igualdade, resultado que se manteve até final, mesmo com os forasteiros a atuarem com menos uma unidade a partir dos 76, por expulsão do central francês Kounde.



Este foi o quarto empate da equipa de Julen Lopetegui (ex-FC Porto) nas últimas cinco rondas da competição, situação que deixa o Sevilha no segundo posto, agora a seis pontos do Real Madrid, que no sábado recebeu e bateu o Alavés, por 3-0.