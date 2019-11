Sevilha e Atlético de Madrid empatam e falham assalto à liderança

Numa primeira parte equilibrada, o defesa argentino Franco Vázquez adiantou o Sevilha no marcador aos 28 minutos, rematando de cabeça após livre cobrado pelo compatriota Éver Banega.



Diego Simeone, treinador dos 'colchoneros', mexeu na equipa ao intervalo, lançando Diego Costa e Santiago Arias (ex-Sporting) para os lugares de Lemar e Trippier, respetivamente, e o Atlético de Madrid chegou ao empate aos 60 minutos, com Álvaro Morata a marcar de cabeça após cruzamento de Arias.



Pouco antes, Morata tinha visto um golo invalidado pelo videoárbitro (VAR) por causa de fora de jogo de Ángel Correa, que tinha feito a assistência.



A formação forasteira podia mesmo ter feito o segundo golo aos 72 minutos, através de uma grande penalidade cometida sobre Koke, mas Diego Costa permitiu a defesa do guarda-redes checo Tomas Vaclik, pelo que o 1-1 manteve-se até ao apito final do árbitro.



No Sevilha, o português Rony Lopes não saltou do banco, enquanto o lesionado Daniel Carriço continua fora das opções, tal como João Félix, que continua a recuperar de lesão e não pode dar o seu contributo ao Atlético de Madrid.



Com o empate, ambas as equipas ficam com 21 pontos em 12 jogos, estando o Atlético de Madrid em terceiro e o Sevilha em quarto, com os mesmos pontos do que o segundo, o Real Madrid, que recebe hoje o Bétis e que só disputou 10 jogos.



Em primeiro está o FC Barcelona, com 22 pontos em 11 jogos, que hoje perdeu no terreno do Levante (3-1), e que pode ser ultrapassado na liderança da La Liga pelos 'merengues' e pelo quinto classificado, o Granada, que soma 20 pontos em 11 jogos e recebe no domingo a Real Sociedad.



No outro jogo do dia em Espanha, o Valência foi vencer à casa do Espanyol, por 2-1, quebrando uma série de três encontros sem ganhar na competição.