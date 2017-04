Sevilha empata a zero em Valência, que fez regressar Nani

Lusa 16 Abr, 2017, 18:50 | Futebol Internacional

No Mestalla, o Sevilha somou o quarto jogo sem vencer nos últimos cinco disputados na competição e termina a ronda no quarto posto, a três pontos do Atlético Madrid, que no sábado recebeu e venceu o Osasuna por 3-0.



Por seu lado, o Valência segue num tranquilo 11.º posto, já fora de perigo de descida, mas também sem hipótese de lutar pelas competições europeias, e hoje voltou a contar com o internacional português Nani, que esteve quase dois meses ausente devido a lesão.



O extremo luso entrou em campo aos 80 minutos, isto depois de o seu compatriota João Cancelo já ter sido lançado na equipa 'che', aos 78. Do lado do Sevilha, o central Daniel Carriço não saiu do banco de suplentes.



No primeiro jogo do dia, o Espanyol foi vencer o terreno do Leganés, por 1-0, graças a um golo do brasileiro Leo Batistão já nos descontos, aos 90+2 minutos.



A formação orientada pelo ex-técnico do Benfica Quique Flores segue no nono posto, a quatro pontos dos lugares de acesso à Liga Europa, enquanto o Leganés continua no 17.º lugar, cinco pontos acima da zona de descida.