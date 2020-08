Sevilha levanta novamente o troféu da Liga Europa

O Inter de Milão entrou melhor, marcou logo aos 5 minutos por Lukaku, o belga concretizou um penálti. A missão para a equipa espanhola parecia difícil, pois o Inter tem tido boas prestações defensivas.No entanto, a equipa de Julen Lopetegui mostrou ao que ia para esta final em Colónia, na Alemanha. Fez pressão bem alta, impondo um ritmo que dificultou a saída de bola por parte dos italianos, que quase nem conseguiam sair do seu meio-campo.Assim, foi natural o empate aos 11', por Luuk de Jong, finalizando de cabeça uma boa troca de bola junto à área do Inter.Pouco depois, após um livre, Luuk de Jong voltou a marcar de cabeça, virando o resultado para 2-1.O Inter não quis ficar atrás, também em lance de livre, surgiu a cabeça de Godín na área, para empatar a partida a duas bolas, resultado do intervalo deste jogo da "final a oito" na versão pandemia 2020.Tudo igual numa final inédita numa grande competição europeia e sob orientação de dois treinadores experientes, Julen Lopetegui e Antonio Conte.Na segunda metade, e já mais precavidas, ambas as equipas tiveram boas chances de golo.Mas foi a 15 do final que o Sevilha, atrás do sexto troféu na competição, ganhou vantagem para o 3-2, num lance que surge de um livre e em que o remate de Diego Carlos levou a bola a tabelar em Lukaku, que assim marcou na própria baliza.Na parte final, a equipa milanesa bem tentou o golo da meia salvação, mas foi o Sevilha, uma vez mais, a levantar o troféu da Liga Europa.





Os espanhóis orientados pelo ex-FC Porto, Julen Lopetegui, somam o sexto troféu, em seis finais, depois das conquistas em 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 e 2015/16.