Sevilha obrigado a pagar ao Nancy pela transferência de Lenglet

O anúncio da decisão do TAS foi feito pelo Nancy, que explica tratar-se de percentagem sobre as mais-valias geradas na venda para o clube catalão, há dois anos.Em rigor, o emblema sevilhano tera de pagar 3.708.000 euros, mais juros de mora e custas processuais, depois de o organismo máximo do futebol ter considerado que a ida de Lenglet para Barcelona foi uma transferência, mau grado os "blaugrana" terem pagado a cláusula de rescisão.Assim sendo, o Nancy devia receber 12 por cento com a mais-valia gerada com o negócio que envolveu o central gaulês, agora com 24 anos e presença regular na seleção de França.

Lenglet foi do Nancy para o Sevilha por cinco milhões de euros e dos andaluzes para o "Barça" por 35 milhões.