Sevilha vence Betis no dérbi da Andaluzia que marca regresso da Liga espanhola

No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, com as bancadas desertas devido às medidas sanitárias, o Sevilha chegou à vantagem pelo argentino Lucas Ocampos (1-0), aos 56 minutos, de penálti, e aumentou pelo brasileiro ex-FC Porto Fernando (2-0), aos 62.



Apesar de os jogadores portugueses não terem deixado os bancos, Ronny Lopes no do Sevilha e William Carvalho no do Betis, a jogo contou ainda com outras caras conhecidas do futebol português, como o treinador Julen Lopetegui, Oliver Torres, Cristian Tello (ex-FC Porto) e Sidnei (ex-Benfica).



Com este triunfo, que assinalou o regresso da Liga espanhola, o Sevilha consolidou o terceiro lugar, com 50 pontos – a oito do líder FC Barcelona - e mostrou argumentos para a candidatura a uma vaga de acesso à Liga dos Campeões de 2020/21.



O Betis, que antes da interrupção da Liga tinha vencido o Real Madrid (2-1), em 08 de março, manteve o 12.º lugar, com 33 pontos, mas ficou ao alcance do Alavés (13.º, com 32), que sábado se desloca a casa do Espanyol (20.º e último, com 20).