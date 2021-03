Sevilha vence dérbi com o Bétis e consolida quarto lugar em Espanha

O único tento da partida surgiu aos 27 minutos, com En Nesyri a receber um passe longo de Jesús Navas e a contornar o guarda-redes Joel Robles, antes de rematar para a baliza e decidir o 130.º dérbi sevilhano.



Depois de dois desaires no campeonato e da eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, a formação comandada por Julen Lopetegui voltou aos triunfos e fortaleceu a posição no ‘top 4’ do campeonato, com 51 pontos, atrás de Atlético de Madrid (63), Real Madrid (57) e FC Barcelona (56), que joga na segunda-feira.



O Bétis, que contou com o internacional português William Carvalho nos últimos 10 minutos do jogo, é sexto colocado, com 42 pontos, enquanto a Real Sociedad continua no quinto posto, com 45, depois de hoje ter perdido por 1-0 na visita ao Granada.



Com três portugueses no ‘onze’, Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina, os andaluzes superiorizaram-se aos bascos graças a um tento solitário do central Germán Sánchez, aos 51 minutos, e subiram ao oitavo lugar do campeonato, com 36 pontos.



Na ‘peugada’ de Real Sociedad e Bétis segue o Villarreal, sétimo classificado, com 40 pontos, que encerrou uma série de nove jogos sem vencer na ‘La Liga’ e bateu por 3-1 o Eibar.



Moi Gómez, logo no primeiro minuto, Carlos Bacca, aos 34, e Alfonso Pedraza, aos 87, marcaram para o ‘submarino amarelo’, sendo que, pelo meio, Sergio Enrich, aos 55, reduziu para o Eibar, formação que ocupa o penúltimo posto e que utilizou os portugueses Paulo Oliveira, Kévin Rodrigues e Rafa Soares.



No primeiro jogo do dia, Celta de Vigo (10.º) e Athletic Bilbau (11.º) ‘anularam-se’ na Galiza (0-0) e continuam ‘colados’ na classificação, ambos com 34 pontos.