Sevilha vence Huesca por 1-0 e sobe provisoriamente ao terceiro lugar

Depois de uma primeira parte a zeros, o ex-portista Oliver Torres cruzou na linha de fundo para a pequena área onde surgiu o avançado marroquino Munir, de cabeça, melhor do que a defesa, a inaugurar o marcador, aos 57 minutos.



O seu compatriota Bono acabou por ser igualmente decisivo a segurar a magra vantagem, com um conjunto de defesas difíceis face ao arrojo do Huesca, a quatro pontos de um lugar que garanta a salvação.



Com este resultado a equipa de Julen Lopetegui é terceira classificada com 45 pontos, a um do Real Madrid e a nove do Atlético de Madrid, que ganhou 2-1 em Granada e tem, ainda assim, um jogo a menos.



O FC Barcelona recebe esta noite o Alavés e, se vencer, resgata a terceira posição entretanto ocupada pelos andaluzes, pois somará 46 pontos.



Ao início da tarde, o Atlético de Madrid, ainda sem o português João Félix, ampliou para oito pontos a vantagem na liderança, com uma vitória por 2-1 na visita ao Granada.



O guarda-redes Rui Silva e o defesa Domingos Duarte foram titulares nos granadinos – o jovem médio Domingos Quiná entrou no segundo tempo e João Costa voltou a ser o guarda-redes suplente – que deram boa réplica, mas não impediram o regresso aos triunfos do conjunto treinado por Diego Simeone, que vinha de inesperado empate caseiro (2-2) com o Celta de Vigo.



Os golos surgiram só no segundo tempo, o primeiro para os visitantes, por intermédio de Llorente, aos 63 minutos, que, na linha limite da área, rematou rasteiro, ao primeiro poste.



O empate tardou somente três minutos, com o recém-entrado Herrera, em desequilíbrio, a rematar, a bola a desviar no antigo defesa do FC Porto Felipe e a enganar o ex-benfiquista Oblak, atual guarda-redes do Atlético de Madrid.



O tento decisivo, da autoria do argentino Correa, também contou com o contributo, involuntário, de um defesa, pois a bola desviou em Vallejo e descreveu um arco impossível de travar por Rui Silva.



Infetado com o novo coronavírus, João Félix termina hoje os 10 dias de isolamento e não integrou as opções dos ‘colchoneros’.