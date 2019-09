Shakhtar, de Luís Castro, `passeia` superioridade e leva oito pontos de avanço

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 18:09 / atualizado em 01 Set, 2019, 18:09 | Futebol Internacional

A equipa de Luís Castro, que sucedeu a Paulo Fonseca no cargo, agora técnico da Roma, não teve quaisquer dificuldades em levar de vencida o Olimpik, 12.º e último classificado, com dois golos em cada parte, os primeiros pelo brasileiro naturalizado ucraniano Júnior Morais, aos 14 minutos, e pelo avançado israelita Manor Solomon, aos 45+3.



Na segunda parte, a equipa visitante ampliou a vantagem com mais dois golos, por outro brasileiro naturalizado, Marlos, aos 60 minutos, e por Júnior Morais, que 'bisou' aos 81.



Com esta goleada, o Shakhtar é líder isolado à sexta jornada com 18 pontos, mais sete do que o segundo, o Desna, e mais oito do que o terceiro, o Zotrya Luhansk, que recebe hoje o Dínamo Kiev.