Shakhtar de Luís Castro perde e falha liderança da Liga ucraniana

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, falhou hoje a oportunidade de liderar a Liga ucraniana de futebol, ao perder 1—0 com o Zorya Luhansk, na 16.ª jornada da prova, com um golo apontado já nos descontos.