Shakhtar, de Paulo Fonseca, goleia e continua destacado na Ucrânia

Lusa 15 Abr, 2017, 18:19 | Futebol Internacional

Num dérbi de cidade de Donetsk disputado na capital Kiev, devido a questões de segurança, a equipa de Paulo Fonseca já vencia ao intervalo por 2-0, com golos dos brasileiros Taison, aos sete minutos, e Bernard, aos 37.



Na segunda parte, Kovalenko aumentou ainda mais a diferença, aos 58, e o argentino Ferreyra fechou a contagem, aos 62, na marcação de uma grande penalidade.



O Shakhtar passou a somar 66 pontos na liderança do campeonato e continua com 11 de vantagem sobre o Dinamo Kiev, segundo, que na sexta-feira bateu o Zorya, por 1-0. As duas equipas defrontam-se na próxima ronda.