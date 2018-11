Shakhtar, de Paulo Fonseca, vence Dínamo Kiev e amplia liderança na Ucrânia

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 18:26 | Futebol Internacional

Um golo de Kovalenko no sexto minuto de descontos, e três após a expulsão de Kedziora na formação da capital, deu a vitória à formação de Donetsk, em Kharkiv, casa emprestada do Shakhtar.



Shaparenko, aos 44, colocou o Dínamo na vantagem em cima do intervalo, mas o brasileiro Junior Moraes empatou a contenda aos 54, antes de o período de descontos dar os três pontos ao líder, que chega aos 37.



Oito pontos abaixo está o Dínamo, no segundo posto, conferindo uma liderança folgada ao conjunto de Paulo Fonseca, que na quarta-feira visita o Manchester City, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.