Shakhtar, de Paulo Fonseca, vence e reforça liderança na Ucrânia

Lusa 02 Dez, 2017, 19:09 | Futebol Internacional

Em Kharkiv, a equipa ucraniana resolveu o encontro frente ao terceiro classificado na segunda parte, com golos de Marlos, de grande penalidade, aos 49 minutos, e Facundo Ferreyra, aos 75.



O Shakhtar Donetsk soma agora 42 pontos, mais sete do que o Dínamo Kiev, que só joga no domingo, em casa, frente ao Mariupol, enquanto o Veres Rivne é terceiro, com 25.