Shakhtar Donestk, de Luís Castro, vence e lidera liga ucraniana

Lusa Comentários 04 Ago, 2019, 19:57 / atualizado em 04 Ago, 2019, 19:58 | Futebol Internacional

Os golos dos dois jogadores brasileiros naturalizados ucranianos, Marlos e Júnior Morais, aos 40 e 45 minutos, puseram o Shakhtar a vencer ao intervalo por 2-0, vantagem que foi ampliada na segunda parte, com o terceiro tento, da autoria de mais um brasileiro, Ismaily, ex-jogador do Sporting de Braga, aos 63.



Com este triunfo em Kharkiv, o Shakhtar manteve-se na liderança da prova, com seis pontos, em igualdade com o rival Dínamo de Kiev e o Colos Kovalyovka.