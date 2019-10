Shakhtar Donetsk de Luís Castro continua imparável rumo ao "tetra"

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, deu sequência à caminhada imparável na Liga ucraniana de futebol, ao golear por 6-0 o Kolos Kovalivka, em jogo da 11.ª jornada.

Em Kharkiv, na receção ao sexto classificado, o Shakhtar manteve o percurso 100% vitorioso, sendo que ao intervalo já vencia por 5-0, com golos de Júnior Moraes (cinco minutos), Evgen Konoplyanka (26) e dos brasileiros Dodô (31) e Taison (43 e 45).



No segundo tempo, Júnior Moraes também alcançou o ‘bis’ (61 minutos) e consolidou o estatuto de melhor marcador da prova, com 11 tentos, fechando mais uma goleada dos tricampeões da Ucrânia, que na terça-feira recebem o Dinamo de Zagreb, para a Liga dos Campeões.



A formação comandada por Luís Castro continua destacada na liderança isolada do campeonato, com 33 pontos, mais 13 do que o Desna e o Dinamo de Kiev, que dividem o segundo posto, ambos com menos um jogo do que o Shakhtar.