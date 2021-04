Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vence e mantém-se na perseguição ao líder

Os tetracampeões em título, impuseram-se aos atuais nonos classificados da prova, com um 'bis' de Júnior Morais (34 e 78 minutos) e um golo de Solomon (37).



A equipa de Luís Castro soma 45 pontos, menos quatro do que o Dínamo Kiev, que ainda hoje defronta o Dnipro.



Na próxima jornada, Shakhtar e Dinamo vão defrontar-se, num encontro que poderá ser decisivo para as contas do título.